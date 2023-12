Va comprare i regali di Natale e lascia i quattro figli soli di 13,5,4 e 2 anni, ritorna a casa e li trova tutti i morti per un incendio scoppiato in casa

0 SHARES Condividi Tweet

In una terribile tragedia a Bullhead City, Arizona, cinque bambini sono morti in un incendio scoppiato nella loro casa mentre il padre era fuori per acquisti natalizi.

Una tragedia improvvisa in un momento di festa

Sabato mattina, Bullhead City, Arizona, è stata teatro di una tragica vicenda: un padre di famiglia, uscito per acquistare gli ultimi regali di Natale, ha ritrovato i suoi quattro figli e un loro cuginetto morti in un incendio nella propria casa. L’incendio ha completamente distrutto l’abitazione di due piani situata sulle rive del Colorado, lasciando la comunità in lutto. Le vittime erano quattro fratelli di 13, 5, 4 e 2 anni, e un cuginetto di 11 anni.

Le circostanze dell’incidente

Secondo la polizia di Bullhead City, l’incendio è scoppiato al piano terra della casa mentre i bambini si trovavano al piano superiore. Il padre dei bambini, che era uscito per circa due ore e mezza per fare la spesa e comprare i regali di Natale, ha scoperto la tragedia al suo ritorno. Le indagini preliminari suggeriscono che le fiamme si siano propagate lungo l’unica scala che portava al piano superiore, bloccando la via di fuga dei bambini, che sono stati trovati tutti nella stessa camera da letto.

Gli eroici tentativi dei vicini di salvare i bambini

I vicini di casa, primi a rispondere all’emergenza, hanno tentato disperatamente di spegnere le fiamme e di accedere all’abitazione, arrivando persino a salire al secondo piano con secchi d’acqua. Tuttavia, nonostante i loro coraggiosi sforzi, il fumo e le fiamme hanno reso impossibile il salvataggio. I vigili del fuoco, giunti successivamente, hanno fatto irruzione nella casa solo per scoprire la tragica realtà: i corpi senza vita dei bambini.

Il lutto e la disperazione di una comunità

La comunità di Bullhead City è rimasta profondamente scossa da questa tragedia. La perdita di cinque giovani vite in circostanze così tragiche ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei loro familiari e vicini. Questo incidente sottolinea l’importanza della sicurezza domestica e dei rischi associati a lasciare i bambini incustoditi, specialmente in presenza di potenziali pericoli come un incendio domestico. La vicenda serve anche come doloroso promemoria delle responsabilità che i genitori e i custodi devono sostenere per garantire la sicurezza dei bambini a loro affidati.