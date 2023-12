Puglia incidente mortale, scontro tra tre veicoli, perdono la vita due ragazzi di 22 e 25 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Un devastante incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri, domenica 24 dicembre a Taranto, portando alla morte di due giovani e causando diversi feriti.

Lo scontro, avvenuto in via Michele Pierri, vicino al cantiere del nuovo ospedale San Cataldo alla periferia della città, ha coinvolto tre veicoli: una Bmw, una Kia, una Lancia Delta e un furgone.

Le vittime sono una ragazza di 22 anni, deceduta sul posto, e un ragazzo di 25 anni, morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Entrambi viaggiavano a bordo della Bmw, che, dopo l’impatto con gli altri veicoli, ha terminato la sua corsa contro un albero. Nonostante i tentativi di soccorso, la ragazza è morta immediatamente, mentre il giovane ha perso la vita all’ospedale.

Interventi di soccorso e rilevamenti

Numerosi vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto, diverse ambulanze del 118 e forze di Polizia locale e di Stato sono intervenuti sul luogo dell’incidente. I feriti, tra cui il conducente della Kia, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata. La strada che collega Taranto alla strada San Giorgio-Pulsano è stata chiusa per facilitare le operazioni di soccorso e i rilevamenti della Polizia. Le indagini sono in corso per determinare la dinamica esatta dell’incidente e le responsabilità.