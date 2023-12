Polemica a Padova: il cartello messo dal parroco fuori dalla Chiesa fa esplodere un caso

0 SHARES Condividi Tweet

A Padova, la chiesa del Corpus Domini di via Santa Lucia ha scatenato polemiche per un cartello che invita i fedeli a non dare elemosina ai mendicanti, sia in chiesa che nei dintorni

Il cartello, considerato da molti come choc, sostiene che la presenza di mendicanti disturba e crea insicurezza per i passanti. Questo messaggio ha sollevato un dibattito sulla corretta gestione della presenza di persone in difficoltà in zone di grande frequentazione pubblica.

Critiche e spiegazioni

Don Albino Bizzotto, un altro parroco di Padova noto per il suo impegno verso i poveri e la pace, ha espresso il suo scandalo di fronte a tale iniziativa. D’altra parte, l’Opera dell’Adorazione eucaristica perpetua, che gestisce la chiesa, ha precisato che, essendo l’edificio sempre aperto, si riscontra una costante presenza di mendicanti che chiedono l’elemosina anche di notte, creando disagio ai commercianti locali e ai fedeli.

Risposte ai commercianti e fedeli preoccupati

L’azione della chiesa risponde alle preoccupazioni dei commercianti della zona e di alcuni fedeli, che hanno segnalato di essere stati avvicinati in modo insistente da mendicanti in orari notturni. Questa situazione ha generato un clima di insicurezza, spingendo la chiesa ad adottare misure per limitare tali interazioni. Il rettore della chiesa, tuttavia, ha scelto di non rispondere direttamente alle polemiche scatenate dal cartello.