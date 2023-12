Belen, frecciatina natalizia per niente velata alla volta di Alessia Marcuzzi, la Rodriguez non riesce a dimenticare

0 SHARES Condividi Tweet

Nella Vigilia di Natale, Belen Rodriguez, accompagnata dal suo nuovo compagno Elio Lorenzoni e la figlia Luna Marì, ha pubblicato su Instagram un post che sembrava contenere una frecciatina a Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino.

La Vigilia di Natale per Belen Rodriguez ha avuto un sapore diverso quest’anno, trascorsa con il suo nuovo partner Elio Lorenzoni e la piccola Luna Marì. Santiago, il figlio maggiore, ha festeggiato con il padre Stefano De Martino a Napoli. Attraverso le storie Instagram, Belen ha condiviso i momenti del suo cenone, dove alcuni follower hanno interpretato una delle sue pubblicazioni come una frecciatina verso Alessia Marcuzzi, considerata da molti come una ex “rivale in amore”.

Vecchie voci e nuove frecciatine

Per un lungo periodo, si è rumoreggiato riguardo ad un possibile legame più che amichevole tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, specie durante il periodo in cui la Marcuzzi presentava “L’Isola dei Famosi” e De Martino era l’inviato in Honduras. Queste voci, mai confermate ufficialmente, sono tornate prepotentemente alla ribalta dopo la separazione definitiva tra Stefano e Belen. Nonostante non ci siano mai stati chiarimenti ufficiali, non sono mancate le frecciatine, come l’ultima pubblicazione di Belen su Instagram.

Il gesto di Belen e la reazione della Marcuzzi

In una delle sue storie Instagram, Belen ha condiviso un post ironico sulle tavolate di VIP, dove lei era raggruppata con Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Quest’ultima, presunta ex amante di Stefano De Martino, sembrava essere oggetto di una velata frecciatina. Belen ha accompagnato la pubblicazione con una risata rumorosa, simile a quelle rivolte all’ex marito nelle sue precedenti apparizioni televisive. Dall’altra parte, Alessia Marcuzzi ha trascorso la Vigilia di Natale lontana dalle controversie, circondata dalla sua famiglia e cercando momenti di pace e serenità.