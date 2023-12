Grave incidente stradale, frontale tra due auto, bilancio pesantissimo, muoiono coppia di giovani di 29 anni e un uomo  

0 SHARES Condividi Tweet

Un grave incidente stradale a Barberino di Mugello ha causato la morte di tre persone, tra cui una coppia di giovani di 29 anni, e ha lasciato un’altra persona ferita.

Incidente mortale nel giorno di Natale

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:40, nei pressi di Barberino di Mugello, vicino Firenze. Tre persone hanno perso la vita in uno scontro frontale tra due auto, che si sono parzialmente incendiate nell’impatto. Tra le vittime ci sono una coppia di 29enni, Ester Raccampo e Edoardo Lombardi, e un uomo di 58 anni, Leonardo Nutini.

L’intervento dei soccorritori

Squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118, sono intervenute sul luogo dell’incidente, che ha richiesto la chiusura della strada per diverse ore. I vigili del fuoco hanno estratto un uomo da una delle auto, ma purtroppo è stato constatato il suo decesso, così come per gli altri due occupanti dell’altra vettura.

Le vittime dell’incidente

Ester Raccampo, una delle vittime, era un’insegnante di italiano molto apprezzata presso la scuola media “Lorenzo de’ Medici” di Barberino. Il suo compagno, Edoardo Lombardi, era un laureato in scienze storiche e aveva collaborato con l’Isrpt di Pistoia.

Leonardo Nutini, l’altra vittima, era originario di San Piero a Sieve. Dopo i necessari rilievi, il traffico è stato ripristinato. Una quarta persona coinvolta nell’incidente ha riportato ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.