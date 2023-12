Bari: morte misteriosa di un ragazzo nel quartiere Umbertino, indagini in corso

0 SHARES Condividi Tweet

Un ragazzo di 22 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Bari. I Carabinieri indagano sulle cause, tra cui possibile malore o incidente domestico.

Un ragazzo di 22 anni ha perso tragicamente la vita nel suo appartamento nel quartiere Umbertino di Bari. La scoperta del suo decesso è avvenuta nella serata di ieri, 26 dicembre, sollevando numerose domande e incertezze sulle cause della sua morte. I dettagli ancora scarsi e l’assenza di evidenti segni di violenza sul corpo o segni di effrazione nell’appartamento hanno complicato il quadro della situazione.

Intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco

I Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto dopo che gli amici del ragazzo, preoccupati per la sua mancata risposta al telefono, hanno allertato i soccorsi. La loro pronta risposta ha permesso di accertare rapidamente la situazione, anche se le cause del decesso rimangono avvolte nel mistero. Attualmente, gli investigatori non escludono la possibilità di un malore improvviso o di un incidente domestico come causa della morte.

Indagini in corso e decisioni future

La procura, informata dell’accaduto, si sta occupando del caso. Il pubblico ministero di turno, Desireé Digeronimo, valuterà la necessità di disporre un’autopsia nelle prossime ore per chiarire le circostanze della morte del giovane. Questo passo sarà fondamentale per comprendere se ci siano state cause esterne che hanno portato al tragico evento o se si tratti di un infortunio o di cause naturali. Nel frattempo, la comunità del quartiere Umbertino rimane in attesa di risposte, mentre i Carabinieri continuano le loro indagini.