Il nuovo film di Pio e Amedeo ‘Come può uno scoglio’ debutta al cinema

Il film ‘Come può uno scoglio’, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Pio e Amedeo, arriva nelle sale cinematografiche, segnando la quarta fatica cinematografica del duo comico.

Il nuovo film del regista Gennaro Nunziante, “Come può uno scoglio”, con protagonisti la coppia di attori comici Pio e Amedeo, debutta nelle sale cinematografiche. Questo progetto segna la quarta collaborazione cinematografica per il duo foggiano e la seconda diretta da Nunziante, a seguito del loro precedente lavoro insieme in “Belli Ciao”. Il film, che vanta un cast composto da Francesca Valtorta, Nicola Rignanese, Christina Andrea Rosamilia e Claudio Bigagli, è il frutto di una collaborazione tra Fremantle, Vision Distribution, Sky e la Regione Puglia, con il supporto della Fondazione Apulia Film Commission.

Il racconto di ‘Come può uno scoglio’

“Come può uno scoglio” racconta la storia di Pio, un ragazzo timido e con un carattere debole, che, dopo la morte del padre Salvatore, si ritrova a gestire diverse attività. Salvatore, un ricco costruttore, ha sempre preso decisioni per Pio, anche dopo la sua morte. Pio, sposato con Borromea e padre di Ginevra e Manfredi, vive nel castello dei Pasin, una famiglia di vinicoltori. Mentre la sua vita sembra trascorrere senza particolari scossoni, Pio si trova di fronte alla possibilità di diventare presidente dell’azienda paterna e candidato sindaco del suo paese. Tuttavia, l’arrivo di Amedeo, un ex galeotto, come suo autista e consigliere, cambia tutto. Amedeo, con il suo coraggio e la sua visione della vita, aiuta Pio a ritrovare le sue passioni e a intraprendere un percorso di riconciliazione interiore.

Un viaggio verso il riscatto personale

Il film segue il viaggio di riscatto di Pio, da un’esistenza passiva e controllata, a un risveglio della propria forza interiore e delle proprie passioni. La storia di Pio e Amedeo, nonostante le differenze apparenti, trova un punto di incontro nella ricerca di autenticità e coraggio. “Come può uno scoglio” promette di essere una storia che unisce comicità, introspezione e un messaggio di rinascita personale, rappresentando un importante passo avanti nella carriera cinematografica di Pio e Amedeo.