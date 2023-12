Sposa il suo babysitter da quando aveva 4 anni, amore senza età per la coppia

0 SHARES Condividi Tweet

Una donna di 29 anni sposa l’uomo che le faceva da babysitter da quando aveva 4 anni, scatenando dibattiti online sulla differenza d’età.

Samantha Gizzle ha condiviso su TikTok la sua storia d’amore con un uomo di 15 anni più grande di lei. Il dettaglio che ha destato curiosità e polemiche è che lui era stato il suo babysitter quando lei aveva solo 4 anni. La loro relazione amorosa è iniziata quando Samantha aveva compiuto 18 anni.

Critiche e difesa

La pubblicazione di una foto del loro primo incontro, seguita da quella del loro matrimonio, ha suscitato reazioni miste online. Alcuni utenti hanno espresso disappunto per la differenza di età e le circostanze del loro primo incontro. Tuttavia, Samantha ha difeso la sua relazione, affermando: “Mi rattrista il fatto che alla Gen-Z sia stato fatto il lavaggio del cervello inducendola a pensare che la differenza di età sia una cosa negativa. Stiamo insieme… felici e al sicuro e non è successo nulla durante il periodo in cui era il mio babysitter”.

Differenza d’età

Il caso di Samantha e del suo ex-babysitter sposo solleva questioni importanti sulla percezione della differenza d’età nelle relazioni amorose. Se da un lato la società tende a giudicare tali relazioni, dall’altro è essenziale considerare il consenso e la maturità emotiva degli individui coinvolti. Nel caso di Samantha, la relazione è iniziata legalmente quando lei era maggiorenne, dimostrando che l’amore può trascendere le convenzioni sociali relative all’età.