Danilo, 41 anni, muore per un incidente, la sua moto colpita da un’auto si schianta contro il guardrail, era il papà di due gemelline

Danilo Pastorelli, 41 anni e padre di gemelli, perde tragicamente la vita in un incidente stradale sul Gra tra le uscite Magliana e Pisana.

Un tragico evento sul Gra

La mattinata di venerdì 29 dicembre è stata segnata da un tragico incidente sul Gra, tra le uscite Magliana e Pisana. Danilo Pastorelli, un motociclista di 41 anni e padre di due gemelli di tre anni, ha perso la vita in un drammatico incidente. Stava viaggiando verso Fiumicino quando è stato colpito da un’auto, provocando una caduta fatale.

Dettagli sull’incidente mortale

Secondo le prime indagini, l’incidente che ha portato alla morte di Danilo Pastorelli sarebbe stato causato da una manovra imprudente di un’auto.

L’auto, che si trovava nella corsia di sorpasso, ha tentato di superare la moto di Pastorelli per poi deviare bruscamente verso destra, colpendolo. Il motociclista ha perso il controllo del veicolo, cadendo violentemente sull’asfalto e schiantandosi contro la cuspide dello svincolo, morendo immediatamente.

La comunità in lutto

Non appena i soccorsi sono arrivati sul posto, purtroppo per Danilo Pastorelli non c’era più nulla da fare. La notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto i social media, dove la comunità si è unita nel dolore.

Pastorelli, che lavorava come capo officina e lascia due gemellini, è stato ricordato con affetto e tristezza: “Notizie che non vorresti mai ricevere. Riposa in pace Danilo”, e “Buon viaggio”, sono solo alcuni dei numerosi messaggi di cordoglio apparsi online.