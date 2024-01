Schianto a Ferrara, Martina Miani 26 anni perde la vita in un incidente stradale mentre stava andando dal fidanzato per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno

0 SHARES Condividi Tweet

Martina Miani, una giovane farmacista di 26 anni, è tragicamente scomparsa in un incidente stradale mentre viaggiava per raggiungere il suo fidanzato per festeggiare il Capodanno.

Martina Miani, una giovane di 26 anni residente a Savignano sul Panaro, è stata trovata priva di vita dopo un terribile incidente stradale sulla superstrada Ferrara-mare. Era in viaggio verso Massa Fiscaglia per trascorrere il Capodanno col fidanzato quando il suo veicolo, una Opel Mokka, ha sbandato e finito la sua corsa in un canale.

L’incidente e le indagini

L’auto di Martina è uscita di strada, sfondando il guard-rail e finendo in un fosso. L’incidente, avvenuto in assenza di testimoni, è stato scoperto solo diverse ore dopo, quando il fidanzato ha dato l’allarme per la sua mancata arrivata. La Procura di Ferrara ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il dolore per la tragedia

La comunità di Savignano sul Panaro è stata colpita duramente dalla notizia. Martina, descritta come una persona vivace e amata, lavorava come farmacista a Bazzano. Era anche nota per la sua partecipazione attiva ai giochi locali della Lotta per la Spada dei Contrari. Il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, ha espresso il cordoglio di tutta la cittadinanza per la tragica scomparsa. Martina lascia i genitori e due sorelle.