Chiara Ferragni torna sui social e tanti sono i vip che l’accusano, ecco chi si è esposto anche pesantemente

0 SHARES Condividi Tweet

Il ritorno di Chiara Ferragni sui social ha scatenato un’ondata di polemiche tra i VIP.

Personaggi noti dello spettacolo, come Andrea Pinna, hanno espresso indignazione per le azioni della Ferragni, suggerendo pene severe come il carcere. La questione ha sollevato un dibattito acceso, con opinioni che vanno dalla richiesta di giustizia equa a reazioni cariche di rabbia, sottolineando il desiderio di parità nelle conseguenze legali indipendentemente dalla fama o dalla ricchezza di una persona.

Reazioni diverse tra i vip

Il dibattito si intensifica con interventi di VIP come Flavia Vento, che ha espresso la sua opinione senza mezzi termini, criticando duramente l’influencer. La Vento ha rilevato l’importanza di adempiere agli impegni di beneficenza e ha espresso disinteresse per la situazione finanziaria della Ferragni, mettendo in dubbio la sincerità delle sue azioni caritatevoli. Queste opinioni forti illustrano il divario nelle percezioni pubbliche e il crescente scetticismo verso le figure pubbliche.

Una difesa appassionata

Nonostante le forti critiche, alcuni difendono la Ferragni, come Elisa D’Ospina, che ha evidenziato il problema della violenza contro le donne e del bullismo online. La D’Ospina ha richiamato all’attenzione sul peso dell’odio sui social, sottolineando l’importanza di moderare le reazioni e di considerare l’impatto del bullismo: “Si parla tanto di violenza sulle donne poi basta un passo falso e da due settimane si spara addosso a Chiara Ferragni per ogni cosa”. E poi: “Datevi una calmata che questo odio social, che inizia a essere pesante anche per chi vi legge. Scopro il 2 gennaio 2024 che bullismo, vandalizzare un negozio, minacciare non è una forma di violenza. Che imbarazzo. Siete dei bulli”.