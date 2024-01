Aggredita in attesa dell’autobus: nigeriano 27enne frattura una gamba a una donna colpendola con lo schienale di una sedia

0 SHARES Condividi Tweet

Un grave episodio di violenza si è verificato vicino alla stazione Termini di Roma, dove una donna è stata aggredita e ferita gravemente da un cittadino nigeriano.

Attacco improvviso e salvataggio fortunato

Un atto di violenza inaspettato ha scosso la tranquillità di piazzale dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini di Roma.

Una donna, in attesa dell’autobus, è stata brutalmente aggredita da un uomo che ha usato un pezzo di legno per colpirla, causandole una frattura alla tibia.

“L’uomo è stato bloccato poco dopo dalla polizia”, un intervento tempestivo che ha impedito ulteriori danni. Questo attacco mette in luce la vulnerabilità e i rischi per la sicurezza in alcune aree della città.

L’aggressore affronta la Polizia

Il responsabile dell’aggressione, un 27enne nigeriano regolare sul territorio nazionale, non si è arreso facilmente.

Al momento dell’intervento della polizia, “ha attaccato gli agenti con calci e morsi”, mostrando un comportamento estremamente aggressivo e pericoloso. Il suo atteggiamento violento ha continuato anche all’interno della volante, dove ha danneggiato il lunotto. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento.

Riflessioni sull’insicurezza a Roma

Questo incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo la sicurezza nei dintorni della stazione Termini. L’assessora regionale alla Sicurezza urbana, Luisa Regimenti, ha espresso la sua preoccupazione:

“Purtroppo per una donna muoversi da sola a Roma nelle ore notturne è quasi un gesto eroico”. Regimenti ha sottolineato l’importanza di affrontare il degrado e l’insicurezza nell’area, specialmente in vista del prossimo Giubileo 2025. La Regione Lazio si impegna a collaborare con le autorità per migliorare la situazione, garantendo un ambiente più sicuro e vivibile.