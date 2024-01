“Ho mal di gola aiutatemi”, muore due ore dopo il ricovero, il dolore della moglie “il mio amore è morto davanti ai miei occhi”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco De Paolis è tragicamente deceduto in circostanze misteriose dopo essersi recato in ospedale per un mal di gola. La moglie Chiara racconta gli ultimi momenti e la loro attesa per le risposte dall’autopsia.

Scomparsa improvvisa di Francesco de Paolis

Francesco De Paolis è morto improvvisamente il 31 dicembre, a poche ore dall’inizio del nuovo anno. Si era recato al pronto soccorso dell’ospedale San Camilo a Roma a causa di un forte mal di gola, ma è deceduto all’incirca due ore dopo il suo arrivo. La moglie Chiara, sconvolta dalla notizia, si è precipitata in ospedale, dove ha dovuto affrontare la dolorosa realtà.

Le parole strazianti della moglie

Chiara, la moglie di Francesco, ha espresso il suo dolore: “Lo aspettavamo a casa per festeggiare Capodanno, io, lui e la nostra bimba di 3 anni, ma Francesco a casa non ci è più tornato”. Raccontando con difficoltà, ha spiegato che Francesco non si sentiva bene e aveva deciso di andare in ospedale: “Francesco non si sentiva tanto bene, aveva mal di gola. La cosa di per sé non ci aveva allarmato troppo, visto che sia io che la nostra bambina avevamo avuto l’influenza. Solo che durante il 31 Francesco ha iniziato a deglutire male e allergico a un antibiotico, aveva pensato di recarsi in ospedale per cercare sollievo e per fare un controllo”.

Gli ultimi attimi di vita di Francesco

La moglie di De Paolis ha proseguito il suo racconto: “Alle 20:19 mi scrive che gli hanno fatto i prelievi ma nessuna visita ancora. Poi il silenzio”. Dopo ore di attesa, Chiara ha ricevuto la notizia che nessuno vorrebbe mai sentire: “Venga, la situazione è grave”. Al suo arrivo in ospedale, una dottoressa le ha mostrato Francesco intubato: “Mi spiega che dalle 21:00 hanno tentato di rianimarlo 4 volte. Io la scongiuro di riprovare ma lei abbassa il capo. Il cuore di Francesco si è fermato poco dopo”.

L’attesa dell’autopsia

La causa esatta della morte di Francesco De Paolis rimane un mistero fino all’esito dell’autopsia, che si spera possa fornire risposte a questo tragico evento. La comunità e la famiglia attendono con ansia nella speranza di trovare qualche spiegazione a questa improvvisa perdita.