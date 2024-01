Puglia, E’ giallo per il ritrovamento di una ragazza 26enne trovata impiccata con una sciarpa al balcone di casa

0 SHARES Condividi Tweet

Una giovane donna di 26 anni è stata tragicamente trovata impiccata alla pensilina del balcone di casa sua a Casarano, con le autorità che indagano sulle circostanze dell’evento.

Morte misteriosa durante l’epifania

Un evento tragico ha sconvolto la comunità di Casarano, nel Leccese, durante le celebrazioni dell’Epifania.

Una ragazza di soli 26 anni è stata scoperta senza vita, impiccata alla pensilina del balcone della sua abitazione.

La scoperta è stata fatta grazie alla segnalazione di un passante che ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. Al momento, le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze di questa tragedia, considerando il suicidio come ipotesi principale, ma senza escludere altre possibilità.

Dubbi e indizi in casa

Non sono ancora chiari i motivi che avrebbero potuto spingere la giovane, originaria di Ugento e recentemente trasferitasi nel Salento, dove lavorava in un’azienda di calzature locale, a compiere un gesto così estremo.

Sebbene il suicidio sia considerato l’ipotesi più probabile, la presenza di vari oggetti rotti all’interno dell’abitazione solleva dubbi e la possibilità di altre piste investigative.

Indagine approfondita sulle circostanze

La ragazza, trovata con al collo la sciarpa del Casarano calcio, ha attirato l’attenzione delle autorità su un conoscente della giovane, noto per i suoi legami con il gruppo ultras del Casarano.

Quest’uomo è stato portato in caserma per essere interrogato come persona informata sui fatti. Nonostante le indagini iniziali non abbiano rivelato tracce di violenza sul corpo della vittima, l’esame medico-legale procede per chiarire ogni aspetto di questo tragico evento.