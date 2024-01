Lino Banfi, il video dell’incontro a sorpresa del nipote a Los Angeles che spopola su TikTok è falso

0 SHARES Condividi Tweet

Un video su TikTok mostrante l’abbraccio tra l’attore Lino Banfi e il tiktoker Fabio Farati a Los Angeles ha raccolto oltre 5 milioni di visualizzazioni, emozionando il web.

Un incontro che scuote il web

Il web è rimasto incantato da un video diventato virale su TikTok, in cui l’iconico attore italiano Lino Banfi fa una sorpresa al giovane Fabio Farati a Los Angeles.

La scena, che si svolge nell’appartamento di Farati, vede Banfi nascosto dietro la porta, in attesa di sorprendere il ‘nipote’. Quando Farati lo scopre, i due si abbracciano commossi, creando un momento di pura emozione.

Nonni e nipoti solo sullo schermo

Nonostante la loro evidente affinità, tra Lino Banfi e Fabio Farati non esiste un legame di sangue.

Banfi, noto per il suo ruolo di ‘nonno Libero’ nella fiction ‘Un medico in famiglia’, ha solo due nipoti biologici. Farati, d’altro canto, è una star di TikTok con quasi 14 milioni di follower, noto come Faffapix.

Il video, pubblicato sul profilo condiviso con il coinquilino Ben, è solo uno degli innumerevoli contenuti che Farati propone al suo pubblico, questa volta con una guest star molto speciale.

Un simbolo generazionale

Sebbene l’incontro tra Banfi e Farati sia stato solo una messinscena, l’abbraccio catturato nel video rappresenta un legame più profondo.

Lino Banfi, amato dalle nuove generazioni e considerato il ‘nonno d’Italia’, simboleggia per molti la figura affettuosa e saggia del nonno.

Questo video, seppur fittizio, riecheggia i sentimenti di chi è cresciuto ammirando il personaggio di ‘nonno Libero’, rendendolo un simbolo per le generazioni cresciute con le sue storie e i suoi insegnamenti.