Morgan al veleno contro Amadeus: “E’ un incompetente”

Morgan esprime disaccordo con Amadeus sul ruolo della politica a Sanremo e rilancia la polemica su Fedez e Chiara Ferragni per il suo licenziamento da X Factor.

L’astio di Morgan verso Amadeus non accenna a placarsi, nonostante la recente distensione. Morgan ha attaccato Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, attraverso una chat creata dopo il suo licenziamento da X Factor. “Finché Sanremo sarà occupato ossessivamente da Amadeus e nessuno reagirà parlare di spettacolo è ridicolo”, ha scritto Morgan. Il cantautore ha criticato Amadeus per la sua presenza prolungata a Sanremo, sostenendo che ha monopolizzato non solo il servizio pubblico ma anche la discografia e la radio: “Sì, hanno occupato non solo il servizio pubblico, ma anche la discografia, la radio e la vostra mente. E ancora non fate nulla. Poi parliamo di cultura? […] Cosa bisogna fare? Assoldare degli investigatori privati per scoprire delle magagne e buttarlo giù? Non basta la sua evidente mancanza di competenza? Che poi la competenza è un dato soggettivo. Benissimo, invochiamo il pluralismo allora, quello è oggettivo.”

La politica e Sanremo

Morgan ha poi commentato le parole di Amadeus, che in un’intervista aveva affermato che la politica dovrebbe rimanere lontana da Sanremo. Morgan ha espresso una posizione contraria, sostenendo che il Festival di Sanremo, essendo un “concentrato di interessi economici e culturali”, dovrebbe essere rivendicato dal governo: “Il Festival di Sanremo è un concentrato di interessi economici e culturali, deve per cui esser rivendicato dal governo. Non può farsi mettere i piedi in testa in questo modo”. Ha inoltre messo in dubbio le competenze musicali di Amadeus: “Rispondere alla domanda: che cosa è un do maggiore? Basterebbe saper rispondere a questa domanda. Amadeus non può”.