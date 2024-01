“La Storia”: la battaglia di Ida e Useppe nella seconda puntata emozionante del 15 Gennaio

0 SHARES Condividi Tweet

La seconda puntata della serie “La Storia”, che andrà in onda il 15 gennaio, porta gli spettatori nel cuore della lotta e del dolore di Ida Ramundo e suo figlio Useppe.

Dopo aver perso la loro casa a San Lorenzo a causa dei bombardamenti, si trasferiscono a Pietralata. Ida, una maestra elementare di origini ebraiche e madre vedova, ha avuto Useppe in circostanze traumatiche, essendo stata violentata da un soldato tedesco. La loro vita diventa sempre più difficile in un ambiente ostile, dove incontrano il marmista Giuseppe Cucchiarelli e la sua grande famiglia, soprannominata I Mille.

Nino e la lotta partigiana

Nel frattempo, Nino, il fratello maggiore di Useppe, si immerge nella lotta partigiana, un percorso di coraggio e resistenza. Non appena si ricongiunge con la sua famiglia a Pietralata, tenta di coinvolgere Giuseppe Cucchiarelli nella causa. Questo gesto sottolinea il desiderio di Nino di lottare per la giustizia e la libertà, in un periodo storico turbolento e carico di pericoli.

Nuovi incontri e crescenti tensioni

L’episodio 4 rivela che Nino porta Useppe alla base partigiana, dove incontrano Carulina, una giovane madre di due gemelline, che diventa una figura chiave nella vita di Useppe. Nonostante le sfide e le sofferenze dell’epoca, Carulina porta un soffio di allegria e affetto. Tuttavia, la tensione a Pietralata si intensifica, con i tedeschi che trattano duramente gli italiani, considerati traditori. Questa atmosfera tesa e carica di pericolo aggiunge ulteriore drammaticità alla storia, delineando un quadro complesso e emotivamente coinvolgente della vita durante la guerra.