A picco tutta la famiglia Ferragni, precipitano anche Valentina e Fedez, crescita esponenziale per Balocco

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’onda dello scandalo Pandoro, Chiara Ferragni, Fedez e Valentina Ferragni hanno registrato una significativa perdita di follower sui loro profili social.

Dal 14 dicembre, data dell’esplosione dello scandalo Pandoro, la famiglia Ferragnez ha subito un notevole calo di follower sui social media. Chiara Ferragni ha perso circa 216 mila seguaci, pari allo 0,7% della sua fanbase. Questo scandalo non ha risparmiato gli altri membri della famiglia: il rapper Fedez, marito di Chiara e imprenditore digitale, ha perso 108 mila follower, mentre la sorella di Chiara, Valentina Ferragni, anch’essa influencer, ha visto sparire 22 mila dei suoi seguaci.

Crisi d’immagine per Fedez e Valentina

Questa perdita di seguaci rappresenta la più grande crisi d’immagine che abbia mai colpito gli attici di Citylife, dove risiede la famiglia Ferragnez. Fedez, in particolare, come figura pubblica e musicista, ha subito un duro colpo alla sua popolarità online. Valentina Ferragni, che segue le orme della sorella maggiore nel mondo dell’influenza digitale, ha anch’essa risentito degli effetti negativi di questa vicenda.

Il contrasto con Balocco

Mentre la famiglia Ferragnez affronta questa flessione nel loro seguito online, altri profili stanno vivendo una realtà diversa. Secondo i dati dell’Osservatorio Arcadiacom.it, è interessante notare come altri influencer e brand, come Balocco, stiano invece registrando una crescita nel numero di seguaci. Questo contrasto mette in luce come gli scandali possano influenzare in modo significativo la percezione pubblica e la popolarità nel mondo digitale.