Maria Grazia Cucinotta abbracciata alla veggente di Trevignano in preghiera, il web esplode di critiche

L’attrice Maria Grazia Cucinotta ha partecipato a una cerimonia religiosa guidata dalla veggente Gisella Cardia, nota per le presunte apparizioni della Madonna di Trevignano.

Maria Grazia Cucinotta, nota per il suo ruolo ne “Il Postino”, ha dimostrato la sua devozione recandosi sulla collina di via Campo le rose a Trevignano nel novembre 2021. Qui, ha partecipato a una cerimonia religiosa accanto alla veggente Gisella Cardia. Nonostante la pioggia, la Cucinotta ha pregato insieme agli altri fedeli, dimostrando il suo impegno spirituale. L’attrice e la veggente hanno condiviso momenti di preghiera e devozione, culminati nell’intonazione del “Salve Regina” e nel tradizionale saluto con fazzoletti bianchi, in onore della Madonna.

La controversia intorno alla Cardia

La veggente Gisella Cardia, al centro di controversie e indagini da parte della diocesi di Civita Castellana, ha attirato l’attenzione anche di celebrità come la Cucinotta. Tuttavia, la sua credibilità è stata messa in discussione, specialmente dopo la denuncia di Luigi Avella, un ex fedele che ha donato una somma considerevole alla causa e si è poi sentito ingannato. Nonostante le polemiche, la veggente continua ad attrarre fedeli e curiosi alle sue cerimonie.

Il divieto della diocesi

A partire dal primo giugno, la diocesi di Civita Castellana ha sconsigliato ai fedeli di partecipare ai raduni per le apparizioni della Madonna di Trevignano. Questa decisione riflette le preoccupazioni della Chiesa riguardo alle attività della Cardia e le accuse rivolte contro di lei. La partecipazione di Maria Grazia Cucinotta a questi eventi sottolinea il fascino che tali figure esercitano, nonostante le controversie e le indagini in corso.

