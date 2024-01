“Affari Tuoi”, il concorrente perde la pazienza per il volume troppo alto della musica: “Amadeus questa musica mi sta dando fastidio, si può spegnere?”, la reazione ferma di Amadeus

0 SHARES Condividi Tweet

Durante una puntata di “Affari Tuoi” su Rai1, il concorrente Mattia si lamenta della musica, mentre il programma continua a riscuotere grande successo

Nella puntata di “Affari Tuoi” andata in onda ieri, 9 gennaio, condotta da Amadeus su Rai1, il concorrente emiliano Mattia, veterano del format dopo 36 puntate, si è lamentato della musica durante una fase cruciale del gioco. Ha chiesto di spegnere la musica perché lo disturbava. Amadeus, però, ha deciso di non stravolgere le abitudini della trasmissione e ha continuato il gioco come al solito, mantenendo la musica tensiva che accompagna l’apertura dei pacchi.

Una partita ad alta tensione

La partita di Mattia si è rivelata ricca di tensione, con un finale che offriva tre pacchi rossi e tre blu. Nonostante offerte significative del “Dottore”, Mattia ha rifiutato tutte, compresa l’ultima proposta di 11mila euro. La puntata si è conclusa con una nota amara per lui, scoprendo di avere solo 20 euro nel suo pacco.

Affari tuoi e il successo di Amadeus

Nonostante i momenti di tensione in studio, “Affari Tuoi” e il suo conduttore Amadeus continuano a riscuotere un grande successo. Il programma ha registrato ottimi ascolti, in particolare durante una serata speciale il 6 gennaio, attirando oltre 5 milioni di telespettatori con uno share del 31,38%. Questi numeri confermano la popolarità del format e la capacità di Amadeus di intrattenere il pubblico, mentre si avvicina il suo quinto Festival di Sanremo.