Tanta commozione tra i compagni di scuola di Riccardo, 13enne morto mentre saliva le scale dell’istituto per un malore improvviso

L’Istituto Media Manzoni di Reggio Emilia ha reso omaggio al tredicenne scomparso lunedì scorso con un minuto di silenzio e una pianta di fiori bianchi, mentre la comunità scolastica cerca di elaborare il lutto.

Omaggio toccante all’istituto Manzoni

Una pianta di fiori bianchi sui gradini dove il tredicenne è caduto privo di vita e un minuto di silenzio hanno caratterizzato il commosso omaggio degli studenti, del preside e dei docenti dell’Istituto Media Manzoni di Reggio Emilia.

Questo gesto simbolico segna l’inizio di un percorso di elaborazione del lutto che coinvolge tutta la comunità scolastica, ancora sotto shock per la perdita improvvisa.

Il vuoto lasciato dall’assenza dello studente

Gli studenti si sono ritrovati di fronte a un banco vuoto, simbolo dell’assenza improvvisa e irrimediabile del loro compagno di classe.

Nonostante fosse trasferitosi da poco da un altro istituto, il ragazzo aveva già creato un legame forte con i suoi compagni di terza, che ora stanno raccogliendo ricordi condivisi per onorarne la memoria.

Supporto psicologico per gli studenti

Per aiutare gli studenti e i docenti a superare questo momento difficile, la scuola ha messo a disposizione una psicologa.

“Saremo fermi nel fare quadrato attorno alla famiglia e nel cercare una figura che possa essere di supporto psicologico ai ragazzi”, ha dichiarato la preside, Alessandra Landini.

L’intera scuola si sta unendo per pianificare altre iniziative in memoria dello studente scomparso, in attesa delle decisioni della famiglia e delle autorità giudiziarie.

Mistero sulla morte improvvisa del ragazzo

La morte improvvisa del ragazzo, avvenuta mentre stava per entrare in classe, rimane avvolta nel mistero.

Dopo essersi accasciato a terra, i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 si sono rivelati inutili, sia sul posto che durante il trasporto in ospedale, dove il ragazzo è stato dichiarato morto.

Non essendo noti precedenti disturbi di salute, la causa esatta della morte potrebbe essere chiarita solo da un’autopsia, che al momento non è stata ancora disposta. Il pm ha aperto un fascicolo d’ufficio sul caso, ma vuole attendere la decisione dei genitori, anch’essi profondamente colpiti dalla tragedia.