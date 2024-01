Lukasz Zarazowski è Padre Natura in “Ciao Darwin 9”, vita, moglie e figli del modello

0 SHARES Condividi Tweet

Lukasz Zarazowski, modello e personal trainer polacco, si distingue come Padre Natura nella sesta puntata di “Ciao Darwin 9” su Canale 5.

Lukasz Zarazowski ha conquistato il ruolo di Padre Natura nella sesta puntata di “Ciao Darwin 9“, andata in onda ieri, venerdì 12 gennaio su Canale 5. Questo modello e personal trainer di 30 anni, originario della Polonia, si è distinto nella popolare trasmissione televisiva condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La puntata in cui è comparso, ha visto come protagoniste le squadre delle Milf, capitanate da Eleonoire Casalegno, e delle Teen, guidate da Lavinia Abate. Zarazowski ha rappresentato il primo e unico uomo a ricoprire questo ruolo nell’edizione corrente del programma.

Chi è Lukasz Zarazowski

Lukasz Zarazowski, alto 1.88 metri, con capelli e occhi scuri, si è fatto un nome come modello e personal trainer. La sua presenza su Instagram, dove conta quasi 90mila follower, evidenzia il suo successo nel mondo della moda e del fitness. Zarazowski non è nuovo al mondo dello spettacolo, avendo partecipato anche alla versione polacca del programma “Top Model”. Le sue pubblicazioni su Instagram rivelano aspetti della sua vita professionale e personale, inclusa la sua relazione con Marcela Cuzbat e il ruolo di padre di una bambina nata nel 2020.

L’impatto di Zarazowski su Ciao Darwin

La presenza di Lukasz Zarazowski in “Ciao Darwin” ha aggiunto un tocco unico alla trasmissione, portando diversità e nuovo fascino al programma. Il suo ruolo come Padre Natura in un contesto tradizionalmente dominato da figure femminili ha sottolineato la sua capacità di distinguersi in un ambiente competitivo e di intrattenimento. La scelta di Zarazowski per questo ruolo ha dimostrtoa la costante evoluzione e l’apertura dello show a nuove dinamiche e personalità.