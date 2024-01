Bianca Berlinguer dopo i fuorionda di Striscia dove attacca la sua redazione, chiede scusa in diretta

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Berlinguer, dopo il fuorionda diffuso da Striscia la Notizia, esprime rammarico in diretta per le sue parole critiche sulla redazione di “È sempre Cartabianca”.

Bianca Berlinguer, recentemente passata da Rai a Mediaset, si è trovata al centro dell’attenzione dopo che “Striscia la Notizia” ha trasmesso un fuorionda in cui criticava duramente la redazione di “È sempre Cartabianca”. Nel video, la Berlinguer esprimeva forte insoddisfazione per alcuni servizi prodotti dalla sua redazione, minacciando addirittura di lasciare Mediaset. “Questi i miei ultimi tre giorni, fino a venerdì, poi è finita…”, aveva detto la giornalista nel fuorionda.

La risposta della Berlinguer in diretta

Durante la puntata di “Prima di domani” del 12 gennaio su Rete4, Bianca Berlinguer ha affrontato la questione direttamente, rivolgendosi ai telespettatori. Ha spiegato che le sue parole erano state espresse nei momenti di tensione prima della diretta e ha espresso rammarico per il fatto che potessero sembrare un mancato apprezzamento per il lavoro della sua redazione. “Sembrava appunto che io non l’ha apprezzassi, questo mi è dispiaciuto perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile”, ha dichiarato la Berlinguer, sottolineando di trovarsi bene nella nuova azienda.

Il chiarimento della Berlinguer sulla sua permanenza a Mediaset

Dopo l’esplosivo sfogo catturato da “Striscia la Notizia”, la Berlinguer ha tenuto a precisare che si trova bene a Mediaset e che il suo trasferimento rappresenta una scelta professionale ponderata. Nonostante il tono critico del fuorionda, la giornalista ha ribadito il suo impegno nel programma e la sua soddisfazione per il lavoro svolto dalla sua redazione, chiarendo che le sue parole erano state dettate più dalla passione e dall’impegno che da una reale intenzione di abbandonare il programma.

Queste le sue parole: “Permettetemi di aprire con una questione che mi riguarda direttamente e riguarda la mia redazione, perché ieri sera Striscia la notizia, che fa Striscia la Notizia quindi niente da eccepire, ha trasmesso un fuori onda che è stato preso poco prima che partisse la trasmissione, È sempre Cartabianca, in cui mi lamentavo della mia redazione, che può sempre accadere come potete immaginare in quegli attimi prima della diretta”.