Impatto tra una moto e un’auto, muore Biagio a soli 18 anni, era un volontario della Croce Rossa

La Croce Rossa di Mazara del Vallo annuncia con dolore la morte di Biagio Lombardo, 18 anni, volontario valoroso, deceduto in un incidente stradale sulla SS 115 nel Trapanese.

Lutto nella croce rossa: addio a Biagio Lombardo

La comunità di Mazara del Vallo e la Croce Rossa Italiana sono in lutto per la tragica scomparsa di Biagio Lombardo, un giovane volontario di soli 18 anni. Biagio è morto in un terribile incidente stradale sulla strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, nel Trapanese. Il giovane, descritto come un valoroso volontario, è stato vittima di un drammatico scontro mentre viaggiava in moto tra Marsala e Mazara del Vallo.

Un tragico incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Biagio era in moto quando si è scontrato violentemente contro un’auto. Entrambi i veicoli procedevano nello stesso senso di marcia quando è avvenuto l’impatto fatale. L’adolescente è stato sbalzato sull’asfalto, morendo praticamente sul colpo nonostante l’intervento immediato dei soccorsi medici del 118 e dei Vigili del Fuoco.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Dopo lo schianto, l’auto è finita fuori strada, e il conducente, un giovane di 24 anni, è rimasto intrappolato tra le lamiere. È stato necessario l’intervento dei pompieri per liberarlo. Fortunatamente, le sue ferite non sono gravi e è stato trasportato in ospedale. I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. La comunità, in lutto, ricorda Biagio come un esempio di dedizione e altruismo.