Sonia Bruganelli e il presunto flirt con Antonio Spinalbese, “Mi ha chiamato Belen”

Sonia Bruganelli, ospite a Verissimo, ha discusso la sua nuova vita dopo la separazione da Paolo Bonolis, smentendo voci su un flirt con Antonino Spinalbese e menzionando una chiamata da Belén Rodriguez.

Sonia Bruganelli si è aperta sulle sue esperienze recenti e sulla sua nuova vita nel corso di una puntata di Verissimo.

Ha parlato del suo ruolo rinnovato come madre e della sua separazione da Paolo Bonolis, sottolineando un rapporto ancora rispettoso e complice con l’ex marito. Sonia ha condiviso:

“Finalmente mi sono trasferita a casa mia con Adele. Sto scoprendo e mi sto rendendo conto che un po’ di cosine gliele ho fatte mancare a questi ragazzi, presenza fisica e mentale per quello che stavo facendo, cioè la mamma. Nessuno dei tre mi ha mai detto che ha sentito la mia mancanza in qualche momento della loro vita, ma ora sono più soddisfatta di me.”

Durante la puntata, Bruganelli ha riflettuto sulla sua vita matrimoniale e sulle sfide personali affrontate nel corso degli anni.

Ha espresso come la separazione l’abbia aiutata a riscoprire aspetti di sé stessa e a riflettere sul suo passato.

Sonia ha detto:

“Ho precorso un po’ i tempi, è ovvio che in qualche modo, magari anche sbagliando, cercavo di fare una corsa con il suo passato, volevo, essendo un’insicura, avendo questo passato lui enorme alle spalle, io ero impreparata ad entrare in un mondo di una persona così popolare, mi sembrava che questa famiglia, i figli, la ex fidanzata erano così importanti che io non avrei mai tenuto il passo, quindi ho voluto accelerare, mi sono trovata così con una figlia, con quelle problematiche, un marito che mi amava, ma che faceva un lavoro che lo portava molto tempo fuori, questa corsa mi ha lasciato senza fiato. Forse l’errore di Paolo è stato quello di azzerare la nostra differenza d’età, mi sono ritrovata da sola ad affrontare delle cose, senza voler dare colpe a nessuno. Quando mio papà è finito, visto che faceva un po’ le veci di Paolo, i nodi sono venuti al pettine e ho voluto fare i conti con questa cosa. Mi sono posta un po’ di domande, serenamente lo abbiamo affrontato e lo stiamo vivendo.”