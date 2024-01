Furiosa lite a “C’è posta per te”, i figli decidono di non invitare i genitori al matrimonio, “Maria, dammi un fucile che mi sparo”

0 SHARES Condividi Tweet

La prima puntata di C’è Posta per Te rivela il dramma di Maddalena e Francesca, in conflitto con i genitori dopo il trasferimento in Germania e matrimoni non condivisi.

L’inizio del conflitto familiare

La puntata di apertura di “C’è Posta per Te” è stata dominata dalla storia di Maddalena e Francesca, due sorelle il cui rapporto con i genitori si è incrinato nel corso degli anni.

Giuseppe, il padre, esprime il suo dolore con parole forti: “Maria, dammi un fucile che mi sparo”.

Questo conflitto ha origine nel 2013, quando Maddalena presentò il suo fidanzato Mariano alla madre durante il compleanno di Francesca.

Il desiderio di Maddalena di trasferirsi in Germania con Mariano incontrò la ferma opposizione del padre, che affermò: “Mia figlia non l’ho trovata nella spazzatura – non va da nessuna parte”.

La rottura e i matrimoni

Maddalena, nonostante l’opposizione, si trasferì in Germania per un “test” di 15 giorni, che si trasformò in un definitivo addio all’Italia.

I genitori, Giuseppe e Antonia, furono ulteriormente affranti dalla scoperta che Maddalena si era sposata in Germania, un evento da cui furono esclusi.

Francesca seguì le orme della sorella, innamorandosi di Christian, il fratello di Mariano. La situazione si aggravò nel 2018, durante una vacanza estiva, quando Giuseppe, ancora amareggiato per l’esclusione dal matrimonio, brindò all’anniversario di nozze anziché celebrare il compleanno del nipote Luigi e l’onomastico di Maddalena, un gesto interpretato come un affronto dalle figlie.

Tentativi di riconciliazione falliti

Giuseppe, in studio, tentò di giustificare il suo comportamento ricordando i momenti in cui aveva sostenuto le figlie:

“Non vi ho pagato la colazione? Non abbiamo festeggiato il vostro compleanno e onomastico?”.

Tuttavia, i suoi tentativi di riconciliazione furono respinti. Maria De Filippi cercò di mediare, esprimendo il punto di vista delle ragazze e sollecitando un dialogo.

Tuttavia, le tensioni rimasero alte fino alle parole conclusive della suocera Rosa, che contribuirono a un parziale ammorbidimento delle figlie, portando all’inaspettata apertura della busta.