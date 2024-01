Tragico incidente,41enne in retromarcia con il furgone travolge e uccide il padre, ha un malore subito dopo il grave errore

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 41 anni ha tragicamente ucciso suo padre in un incidente stradale a Poggio a Caiano mentre manovrava il furgone in retromarcia.

Incidente mortale durante una manovra di parcheggio

L’incidente, che ha avuto luogo ieri, 17 gennaio, a Poggio a Caiano, in provincia di Prato, ha visto un uomo di 41 anni investire e uccidere accidentalmente suo padre, Giuseppe Costantino, di 68 anni, mentre faceva retromarcia con il suo furgone.

“Entrambi si trovavano in officina per un controllo al veicolo”, riporta la fonte. Questa tragedia ha segnato un punto di svolta devastante per la famiglia.

La dinamica dell’incidente

Padre e figlio si trovavano vicino a un’officina, con il signor Costantino sceso per aiutare il figlio a parcheggiare il furgone.

Purtroppo, in un tragico incidente, il figlio ha colpito il padre con il veicolo in retromarcia. “Il 68enne è sceso per aiutare il figlio a parcheggiare, ma è stato colpito dal furgone in retromarcia”, evidenzia il rapporto.

Questo incidente ha trasformato una normale giornata lavorativa in una tragedia familiare.

Intervento delle autorità e indagini in corso

Subito dopo l’incidente, sono intervenuti sul posto i servizi di emergenza, inclusi il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco, per soccorrere l’uomo ferito.

Nonostante i tentativi di salvataggio, Giuseppe Costantino è purtroppo deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Careggi.

Il figlio, colpito dalla notizia, ha avuto un malore. La Procura ha avviato un’indagine, affidata alla polizia municipale, e ha disposto il sequestro del mezzo. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi necessari. La ricostruzione precisa dell’incidente è attualmente in corso, con la speranza di fornire risposte alla famiglia e alla comunità.