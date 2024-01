Bambino di 2 anni muore di fame, trovato accanto al cadavere del padre deceduto per un infarto

0 SHARES Condividi Tweet

Bronson Battersby, un bambino di due anni, è stato trovato morto di fame e disidratazione accanto al padre defunto, sollevando interrogativi sulla protezione sociale.

Una tragedia inaspettata a Skegness

In Skegness, una cittadina dell’Inghilterra settentrionale, si è consumata una tragedia che ha scosso profondamente la Gran Bretagna.

Il piccolo Bronson Battersby, di soli due anni, è stato trovato senza vita accanto al corpo del padre sessantenne, Kenneth Battersby, deceduto per un infarto.

Nonostante fosse stato segnalato come a rischio dalle autorità, Bronson è morto di fame e disidratazione, sollevando domande inquietanti sulla capacità del sistema di protezione sociale di intervenire in situazioni di emergenza.

Errori nella sorveglianza

La mancanza di attenzione alla famiglia Battersby, nonostante i chiari segnali di rischio, ha portato a un tragico epilogo.

I genitori di Bronson erano poco in contatto, e il bambino viveva con un padre anziano. La morte di Kenneth potrebbe essere avvenuta già a fine dicembre, ma i loro corpi sono stati scoperti solo il 9 gennaio.

Gli assistenti sociali, nonostante avessero visitato l’abitazione due volte e allertato le forze dell’ordine, non sono riusciti a intervenire in tempo.

La reazione della madre e le indagini in corso

La madre di Bronson, Sarah Piesse, che non aveva visto il figlio da prima di Natale, ha espresso il suo dolore e la sua frustrazione, incolpando i servizi sociali per non aver adempiuto ai loro doveri.

“Se avessero fatto il loro lavoro mio figlio sarebbe ancora vivo”, ha dichiarato. Chris Philp, sottosegretario agli Interni, ha sottolineato la necessità di fare chiarezza su quanto accaduto e individuare eventuali errori nel sistema di protezione sociale.

È in corso un’inchiesta per fare luce su questa tragica vicenda, mentre la comunità rimane scossa e in attesa di risposte.