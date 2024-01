Passeggero 41enne si accorge che mancano alcuni bulloni sull’ala dell’aereo e lo fa notare all’equipaggio, volo cancellato

0 SHARES Condividi Tweet

Passeggero nota mancanza di viti sull’ala di un aereo, volo cancellato per controlli di sicurezza.

Scoperta del passeggero e reazione dell’equipaggio

Il 15 gennaio, Phil Hardy, un passeggero di 41 anni a bordo del volo VS127 della Virgin Atlantic da Manchester a New York, ha notato qualcosa di insolito: l’assenza di quattro viti su un pannello dell’ala sinistra del suo Airbus 330-300. Hardy, seduto accanto al finestrino, ha potuto vedere chiaramente che su un pannello fissato con 119 viti, quattro mancavano. Preoccupato per la scoperta, Hardy ha immediatamente informato il personale di bordo della situazione. Il suo intervento ha provocato un’indagine sulla sicurezza dell’aereo.

La sicurezza dell’aereo in questione

Virgin Atlantic, la compagnia aerea proprietaria dell’aereo, ha rassicurato che la mancanza di queste quattro viti non avrebbe compromesso la sicurezza del volo. Hanno spiegato che il pannello in questione era principalmente per scopi aerodinamici e che l’assenza di pochi bulloni non avrebbe influenzato l’integrità strutturale o la capacità di carico dell’ala. Secondo loro, l’aereo sarebbe rimasto sicuro e adatto all’uso. Tuttavia, per precauzione e nel rispetto degli elevati standard di sicurezza del settore, la Virgin Atlantic ha deciso di tenere a terra il bireattore per ulteriori controlli.

Conseguenze e comunicazione ai passeggeri

A seguito di questa scoperta, Virgin Atlantic ha cancellato il volo per consentire controlli di manutenzione tecnica approfonditi. Un portavoce della compagnia aerea ha comunicato ai passeggeri che la sicurezza è sempre la loro massima priorità e che in nessun momento è stata compromessa. Si cono anche scusati con i passeggeri per il ritardo nei loro viaggi.