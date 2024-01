Auto sbanda paurosamente e finisce in un fossato, muore a 58 anni Marco Zani, colto da un malore alla guida

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Zani, 58 anni, è tragicamente deceduto in seguito a un incidente stradale sulla strada Eridania, a Santa Maria Maddalena. Un malore potrebbe essere stata la causa del sinistro.

Tragica svolta su strada Eridania

Nella popolosa frazione di Occhiobello, Santa Maria Maddalena, si è verificato un incidente stradale con esito mortale. Marco Zani, 58 anni, titolare di un distributore di carburante a Stienta, è deceduto in seguito a una sbandata sulla strada Eridania.

Il suo veicolo, una Ford S-Max, è precipitato in un fosso accanto alla carreggiata, più basso di un metro rispetto al livello della strada. Gli accertamenti in corso stabiliranno se un malore abbia causato l’incidente o sia stato una conseguenza dello stesso.

Immediati interventi di soccorso

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino. Un agente della polizia locale di Occhiobello, con formazione da infermiere, è stato tra i primi a raggiungere il luogo dell’incidente.

Ha infranto il lunotto posteriore dell’auto per fornire i primi soccorsi a Zani, iniziando le manovre di rianimazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre l’uomo dall’abitacolo, mentre il personale del Suem 118 ha continuato le manovre rianimatorie prima di trasportarlo d’urgenza in ospedale.

Sforzi vani e gestione della viabilità

Nonostante gli intensi sforzi dei soccorritori, Zani è purtroppo deceduto poco dopo l’incidente.

Durante le operazioni di soccorso, i carabinieri hanno collaborato con la polizia locale per gestire la viabilità lungo la strada Eridania, garantendo sicurezza e supporto nelle operazioni di emergenza.