Selvaggia Lucarelli duro attacco a Cesara Buonamici: “Ecco cosa sta facendo”

Selvaggia Lucarelli ha espresso la sua opinione su Instagram riguardo ai commenti di Cesara Buonamici su Matteo Salvini e Chiara Ferragni, sostenendo che Buonamici stia “riscrivendo la storia” a Pomeriggio 5.

La difesa di Salvini nei confronti della Ferragni

Recentemente, il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto nella vicenda mediatica riguardante Chiara Ferragni, criticando l’accanimento dei social e dei media nei suoi confronti. Ha dichiarato di ritenere che l’atteggiamento negativo nei confronti della Ferragni, soprannominata Mrs Ferragnez, sia eccessivo e ha evidenziato che i processi dovrebbero svolgersi in tribunale e non sui media.

L’analisi di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici, intervenendo a Pomeriggio 5, ha collegato la difesa di Salvini nei confronti della Ferragni con la propria esperienza di “gogne mediatiche”. Secondo la Buonamici, Salvini avrebbe sviluppato una sensibilità particolare a causa delle sue precedenti esperienze mediatiche negative, il che spiegherebbe il suo intervento a favore della Ferragni.

La risposta di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha criticato i commenti della Buonamici, sostenendo che questi ultimi rappresentino una riscrittura della realtà. La Lucarelli ha ironizzato sulla visione di Salvini come vittima di gogne mediatiche, ritenendola in contrasto con l’uso che lo stesso Salvini ha fatto dei social media per i suoi attacchi politici nel corso degli anni e della Buonamici ha detto che : “Sta riscrivendo la storia”.