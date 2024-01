“Un Professore” torna per la terza stagione: le anticipazioni

0 SHARES Condividi Tweet

La fiction “Un Professore” con Alessandro Gassmann tornerà per una terza stagione, come confermato da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. Le riprese inizieranno nel 2025 e la stagione andrà in onda nello stesso anno.

Conferme ufficiali per la nuova stagione

Alessandro Gassmann, rispondendo a un utente su X, aveva già accennato al ritorno di “Un Professore“. Successivamente, la conferma è arrivata dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, in un’intervista con Il fatto quotidiano. Il cast principale, da Gassman a Pandolfi, da Maupas a Gavino, è stato confermato. La stagione è attualmente in fase di scrittura e si prevede che le riprese inizieranno nel 2025, con la messa in onda prevista per lo stesso anno.

Anticipazioni sulla trama e il cast

Per quanto riguarda la trama, al momento non sono stati rivelati dettagli concreti. Si prevede il ritorno di personaggi familiari come Dante Balestra (interpretato da Alessandro Gassmann), Anita (Claudia Pandolfi), Simone Balestra (Nicolas Maupas) e Manuel Ferro (Damiano Gavino), tra gli altri. Sono possibili anche nuove entrate nel cast.

Formato e streaming della serie

La serie ha mantenuto un formato costante nei suoi due anni, con sei puntate composte da due episodi ciascuna, della durata di circa 55/60 minuti. I titoli degli episodi si rifanno a nomi di filosofi discussi durante le lezioni di Dante. Per quanto riguarda lo streaming, la serie sarà disponibile su RaiPlay, dove gli utenti possono guardare i contenuti sia in diretta che on demand.

Questa notizia è motivo di entusiasmo per i fan della serie, che attendono con impazienza il ritorno del loro amato professore e delle vicende del Liceo Leonardo Da Vinci.