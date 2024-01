Amadeus e Giovanna Civitillo ospiti del Carnevale di Putignano, premieranno i vincitori dei carri

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus e Giovanna Civitillo saranno gli ospiti d’onore al Carnevale di Putignano, partecipando al Closing Party e premiando i vincitori dei carri allegorici.

Amadeus e Giovanna Civitillo: ospiti d’onore a Putignano

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo hanno confermato la loro partecipazione come ospiti speciali al Carnevale di Putignano, un evento che quest’anno segna il suo 630° anniversario. La coppia, amata e conosciuta nel panorama televisivo italiano, sarà protagonista del grande Closing Party previsto per il 17 febbraio. Inoltre, Amadeus e Giovanna avranno il compito di inaugurare e seguire la tradizionale sfilata dei carri allegorici. In serata, sarà Amadeus stesso a premiare i vincitori del concorso dedicato a queste opere d’arte mobile.

Il ruolo di Amadeus nel Carnevale e l’importanza per Putignano

Amadeus è stato scelto per rappresentare il Carnevale di Putignano in occasione di questo importante anniversario. Carmela Curci, Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, ha sottolineato l’onore e il prestigio che la presenza di Amadeus conferisce all’evento. Ha evidenziato l’importanza della manifestazione, che combina arte, cultura e spirito di comunità, acquisendo negli anni sempre più prestigio e attenzione mediatica.

Giovanna Civitillo, da presentatrice a testimonial del Carnevale

Giovanna Civitillo, conosciuta come showgirl e presentatrice, avrà l’opportunità di vivere il Carnevale di Putignano da un punto di vista unico, dopo averlo raccontato l’anno scorso ai telespettatori di “È sempre Mezzogiorno” su Rai1. Quest’anno, da testimonial, potrà sperimentare l’evento in prima persona. I biglietti per le sfilate e gli eventi del Carnevale di Putignano 2024 sono disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale della manifestazione e attraverso la piattaforma online DoItYourself, così come presso l’HUB della Fondazione del Carnevale di Putignano e in tutte le ricevitorie partner di DoItYourself.