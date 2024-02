Ornella Vanoni deride Rosanna Fratello: “Ha fatto solo una canzone” e la Fratello replica al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Rosanna Fratello risponde a Ornella Vanoni su Facebook, criticando i commenti negativi fatti da Vanoni sulla sua carriera durante l’intervista a “Che Tempo Che Fa”.

La risposta di Rosanna Fratello a Ornella Vanoni

Rosanna Fratello, con un post su Facebook, ha risposto ai commenti fatti da Ornella Vanoni durante un’intervista a “Che Tempo Che Fa”. La Vanoni aveva espresso dubbi sulla carriera della Fratello, dicendo che “non ce l’avrebbe fatta”. La Fratello ha difeso il proprio percorso artistico, rimarcando il suo successo in ambito musicale e nel cinema. “Quante ne hai dette, regina cattiva”, ha scritto la Fratello, sottolineando come avrebbe preferito ricevere consigli e amicizia dalla Vanoni invece che giudizi negativi.

Ornella Vanoni e i suoi commenti a Ctcf

Durante la sua apparizione a “Che Tempo Che Fa”, Ornella Vanoni ha ripercorso momenti della sua carriera e ha parlato di Rosanna Fratello, ricordando un episodio con un discografico che le preferì la Fratello. La Vanoni ha espresso scetticismo sul successo della Fratello, citando una sola canzone di successo, e minimizzando il resto della sua carriera. “Non mi seguiva più. Mi disse ‘guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai…’. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto subito ‘vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa’”, ha dichiarato la Vanoni.

La carriera di Rosanna Fratello

La Fratello ha ricordato il suo successo non solo nel campo della musica con canzoni popolari, ma anche nel cinema. Ha menzionato il suo ruolo come protagonista femminile in “Sacco e Vanzetti”, diretto da Giuliano Montaldo, un film di successo a livello internazionale. Ha rimproverato la Vanoni per non averle offerto supporto e amicizia durante i loro anni in comune nella stessa casa discografica, sottolineando come la Vanoni avrebbe potuto essere un modello positivo. Di seguito il post di Rosanna Fratello: “Cara Ornella, ho sentito il tuo intervento di stasera su di me a “Che tempo che fa”. Quante ne hai dette!!! Ti ricordo che non ho cantato solo “Sono una donna non sono una santa”. Il mio pubblico sa che ho avuto la fortuna di aver una lunga carriera ricca di soddisfazioni, tra canzoni e cinema. Tu hai avuto una grande opportunità con “Sthrehler’, io come protagonista femminile in “Sacco e Vanzetti”, diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha girato il mondo. Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio. Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e perché no diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva, quella di Biancaneve!!!”