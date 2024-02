Chiara Ferragni scrive un post sull’hotel in Valle d’Aosta dove è in vacanza, prima l’hotel viene ricoperto di insulti e poi iniziano a raffica le prenotazioni

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo aver ospitato Chiara Ferragni, l’Hotellerie de Mascognaz in Valle d’Aosta ha sperimentato un notevole aumento di prenotazioni e follower sui social. Nonostante le critiche iniziali, l’hotel ha beneficiato dell’effetto Ferragni, con un incremento di interesse e richieste.

Il successo post-critiche

Dopo le critiche iniziali per aver ospitato Chiara Ferragni, l’Hotellerie de Mascognaz ha visto un notevole aumento di prenotazioni e di follower sui social. L’hotel, situato a Champoluc in Valle d’Aosta, ha ospitato l’influencer come una cliente regolare, sperimentando un inaspettato incremento di interesse.

L’effetto Ferragni: follower e prenotazioni in aumento

L’ufficio stampa dell’Hotellerie de Mascognaz ha rivelato un aumento esponenziale dei follower e delle prenotazioni dopo la visita di Chiara Ferragni. L’hotel ha dovuto gestire un flusso inaspettato di richieste, mostrando come l’effetto Ferragni abbia portato risultati positivi.

Chiara Ferragni: cliente come gli altri

Chiara Ferragni ha soggiornato all’Hotellerie de Mascognaz come una cliente normale, senza alcun progetto di comunicazione. Ha scelto la Master Suite Walser, pagando il conto senza implicazioni promozionali. L’hotel ha chiarito di non aver condiviso il post di Ferragni, seguendo la sua politica di discrezione nei confronti dei clienti.