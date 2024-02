Amadeus dopo il no di Sinner a Sanremo dice: “Farò il tifo da casa per Sinner” e Sinner lo stronca con una battuta

0 SHARES Condividi Tweet

Jannik Sinner ha rifiutato l’invito a partecipare al Festival di Sanremo dopo la sua vittoria agli Australian Open. Il giovane tennista ha scelto di concentrarsi sulla sua carriera, nonostante l’invito di Amadeus a partecipare all’evento.

La decisione di Jannik Sinner

Dopo aver vinto gli Australian Open, Jannik Sinner ha confermato che non parteciperà al Festival di Sanremo. Il tennista 22enne ha ribadito la sua scelta di concentrarsi sulla carriera sportiva anziché partecipare a eventi televisivi: “Conoscendomi io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato… lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io”.

L’invito di Amadeus a Sanremo

Prima della vittoria agli Australian Open, Amadeus ha invitato Sinner a Sanremo, offrendogli un’esperienza diversa senza l’obbligo di cantare o ballare. Tuttavia, Sinner ha scelto di declinare l’invito per dedicarsi al tennis “Vieniti a prendere l’abbraccio dell’Italia, non ti faccio né cantare né ballare”. “Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo. La cosa più importante è la tua serenità, la tua tranquillità e naturalmente non ti volevo mettere in imbarazzo”..

La risposta finale di Sinner è la stessa che Amadeus aveva dato a Sinner: “Farò il tifo da casa per Sanremo”

Rispondendo ad Amadeus, Sinner ha confermato che durante il Festival di Sanremo sarà impegnato a lavorare. Ha espresso apprezzamento per l’evento ma ha ribadito la sua passione per il tennis e ha risposto ad Amadeus con la stessa battuta che il conduttore aveva fatto a Sinner: “Farò il tifo da casa per il Festival di Sanremo. È un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l’Australia e quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival”.