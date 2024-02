Giovane calciatore 20enne non sopravvive ad un terribile incidente stradale, dichiarata la morte cerebrale

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente stradale ha portato via la vita di Giovanni Colognese, un ventenne di Oderzo noto per il suo amore per il calcio.

Morte Cerebrale dichiarata dopo un brutale incidente stradale

Il 31 gennaio, Giovanni Colognese, un ventenne di Oderzo, ha incontrato un tragico destino. Un incidente stradale improvviso ed estremamente violento ha scosso la vita dello scenario calcistico di Oderzo. Alla fine è stata dichiarata la morte cerebrale del giovane a seguito delle fatali lesioni riportate nell’incidente. Il fatidico incidente ha avuto luogo in via Palugai a Gorgo al Monticano, quando la sua auto ha violentemente urtato contro un platano. Nonostante i tentativi dei vigili del fuoco di Motta di Livenza di liberare il giovane intrappolato nell’abitacolo, i danni erano troppo gravi. Il giovane è stato prontamente trasportato in ospedale ma non è riuscito a sopravvivere alle sue ferite, portando alla tragica notizia dichiarata questa mattina della sua morte cerebrale.

Una stella emergente nel calcio di Oderzo

Giovanni Colognese era una figura ben conosciuta nella comunità di Oderzo, in gran parte a causa della sua passione per il calcio. Si dice che giocava nelle giovanili dell’Opitergina, mostrando un enorme talento promettente e un grande amore per lo sport.

Cordoglio e tributi su Facebook

Il cordoglio si è riversato sui social media, in particolare su Facebook, poiché molti hanno iniziato a condividere il loro dolore per la perdita del giovane. Alessio Garbin, un compagno di squadra di Giovanni, in un commosso post sulla pagina Facebook “Tutto il calcio San Donà Portogruaro”, ha espresso il suo devastante sensazioni e tristezza per la perdita improvvisa. Alessio ha scritto: “Le tragedie arrivano quando meno te le aspetti… Era in forza all’ASD Evolution Team… Un infinito abbraccio alla famiglia di Giovanni, non possiamo neanche immaginare lo strazio che stanno vivendo. A nome di tutti riposa in pace Giovanni“.