21enne muore improvvisamente per un mal di schiena

La storia triste di Gerald Green, morto a soli 21 anni dopo aver trascurato sintomi dolorosi scambiati per una banale mal di schiena

La morte improvvisa del 21enne Gerald Green

Il 30 gennaio, all’ospedale Royal Alexandra in Scozia, è morto il 21enne Gerald Green. In apparente buona salute, ha iniziato a sentire dei dolori alla schiena. Inizialmente pensava che il vecchio materasso fosse la causa del suo male e ha chiesto ai genitori di cambiarlo. Tuttavia, con il passare dei giorni, la situazione non è migliorata. Alla fine, quando il dolore è diventato insostenibile, i genitori si sono resi conto dello stato di salute del figlio e lo hanno portato in ospedale. Ma era già troppo tardi per lui.

Coma e risveglio: il triste destino di Gerald Green

Dopo esser stato portato all’ospedale di Paisley, i medici hanno subito capito che il mal di schiena era solo uno dei sintomi di una condizione molto più grave. Hanno immediatamente organizzato un intervento chirurgico per il tumore che stava deteriorando la salute del giovane. Durante l’operazione, Gerald ha smesso di respirare e per salvarlo i medici hanno deciso di indurlo in una condizione di coma farmacologico. Si è svegliato dopo alcuni giorni, ma non c’era più nulla da fare. Era entrato in una battaglia contro una malattia incurabile e alla fine, 4 giorni dopo la diagnosi, Gerald Green ha perso la vita.

Il dolore della famiglia di Gerald Green

La morte di Gerald Green, avvenuta il 30 gennaio, ha lasciato la famiglia in un dolore immenso. I genitori di Gerald ora esortano i giovani a non ignorare i problemi di salute e a prendere seriamente ogni sintomo, anche il più piccolo. Hanno dichiarato: “Era ovviamente spaventato quando lo nascondeva, quindi stiamo esortando chiunque abbia sintomi simili ai suoi a farsi controllare immediatamente, prima che sia troppo tardi”.