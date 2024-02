“Grande Fratello”: Nicola Garibaldi informa i fan sulle condizioni di salute del fratello Giuseppe

Nicola Garibaldi, su Instagram, conferma che suo fratello Giuseppe, partecipante al Grande Fratello, sta bene dopo aver avuto un malore ed è pronto a rientrare.

Garibaldi assente temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello

Il nome di Giuseppe Garibaldi è sulle labbra di tutti i fan del Grande Fratello.

La sua assenza temporanea dal reality show ha creato parecchio fermento nei social network. A rassicurare i fan però è arrivato il messaggio del fratello di Giuseppe, Nicola Garibaldi, con un post su Instagram:

“Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti.”

Garibaldi sottoposto ad accertamenti medici

Conosciuto come “il gieffino”, Giuseppe Garibaldi si è temporaneamente allontanato dalla Casa del Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici dopo un lieve malore.

Tuttavia, stando a quanto riferito dai produttori della trasmissione, sta bene e farà rientro non appena possibile.

“Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile. #GrandeFratello.”

Il possibile rientro di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi a quanto pare non ha trascorso la notte in ospedale ma in un hotel, in quarantena. Se tutto procederà bene, il gieffino potrebbe tornare nella Casa del Grande Fratello durante la puntata di lunedì 5 febbraio.