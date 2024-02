Nuovi colpi di scena nella storia di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, la situazione coinvolge Luca Onestini

0 SHARES Condividi Tweet

La presunta relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continua a tenere banco con una nuova puntata. Questa volta pare coinvolgere un terzo personaggio famoso del piccolo schermo: Luca Onestini.

Dispute pubbliche e il coinvolgimento di Onestini

Giunti ad un punto critico nel loro rapporto, Marzoli e Dal Moro hanno deciso di rendere pubbliche le cause del loro addio al campo d’amore. Stando a quanto rivelato, alla base delle incomprensioni ci sarebbe la partecipazione di alcuni reality. Ma a infittire il tutto, è l’intervento di Dal Moro che ha portato a galla presunte conversazioni di Marzoli con Onestini, altrettanto famoso per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Questa mossa di Dal Moro ha sorpreso il pubblico e la stessa Marzoli che, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. Ognuno si chiede quale ruolo avrebbe Onestini in questo braccio di ferro sentimentale, visto il suo attuale impegno tra università e appearances televisive.

Dettagli contrastanti sulla rottura

A complicare il quadro ci hanno pensato le reciproche accuse scaturite dai commenti dei due protagonisti. Dal Moro ha cosparso di cattiverie la Marzoli sulle sue stories Instagram, puntando il dito contro il suo continuo girovagare per il mondo a causa dei suoi impegni sul piccolo schermo. Dal Moro avrebbe auspicato una maggiore stabilità per la sua ormai ex compagna. La Marzoli ha risposto alle accuse di Dal Moro con una diretta su Tik Tok, facendo sapere che per lei, la televisione non è un hobby ma un lavoro, e che non ha intenzione di mettere radici per “accontentare” il proprio compagno.

Successivamente, Dal Moro ha menzionato complici messaggi della Marzoli ad altri due personaggi, il cui nome è rimasto taciuto, e minacciando ulteriori azioni legali se la Marzoli dovesse continuare “a dire falsità“. Nonostante l’escalation di accuse e controaccuse, l’esito di questa storia rimane ancora incerto.