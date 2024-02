Auto sbanda e finisce in un fossato, muore sul colpo la 25 enne Chiara Bertoletto, gravissimo 23enne

0 SHARES Condividi Tweet

Un fatale incidente stradale a Colfrancui ha causato la morte di Chiara Bortoletto, 25 anni, e ha lasciato un 23enne in gravi condizioni.

L’incidente e le sue conseguenze

Un tragico incidente stradale è avvenuto a Colfrancui, intorno alle 15 di lunedì 5 febbraio. Una giovane di 25 anni, Chiara Bortoletto, originaria di Crocetta del Montello, ha perso la vita quando l’auto in cui viaggiava è uscita di strada in via Fraine, finendo in un fossato con 30 centimetri di acqua. La vittima era passeggera nel veicolo guidato da un ragazzo di 23 anni, che è sopravvissuto all’incidente ma ha riportato ferite gravissime.

Interventi e soccorso

I passanti presenti sul luogo dell’incidente hanno tentato la rianimazione del giovane conducente prima dell’arrivo dei soccorsi.

Quest’ultimo è stato successivamente trasportato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

I vigili del fuoco da Motta di Livenza sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo, una Mazda X5, e per estrarre i due giovani dall’abitacolo. Le operazioni di soccorso e recupero del veicolo sono state complesse, data la posizione precaria dell’auto nel fossato.

Indagini sull’incidente

L’assenza di segni di frenata sull’asfalto suggerisce l’ipotesi di una fuoriuscita autonoma della vettura dalla strada.

La polizia di stato sta conducendo i rilievi dell’incidente per chiarire le circostanze e la dinamica esatta dell’evento.