Valentino travolto e ucciso a 15 anni mentre attraversava la strada, il conducente dell’auto ubriaco sta per  patteggiare a 4 anni, i genitori del ragazzo “È ingiusto”

Valentino Colia, un ragazzo di 15 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale mentre era in bicicletta. Il responsabile, un autista ubriaco, potrebbe affrontare una pena ridotta per patteggiamento.

Fatale incidente per un giovane promettente

Valentino Colia, studente di meccanica e appassionato di basket, ha perso la vita in un tragico incidente. Il ragazzo di 15 anni è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada in bicicletta, dopo aver passato una serata con gli amici. L’incidente è avvenuto il 23 luglio, quando un furgone guidato da Bogdan Pasca, un cittadino romeno di 33 anni, l’ha colpito. Pasca, risultato ubriaco e senza patente, aveva precedenti per furto, ricettazione e maltrattamenti in famiglia.

Negoziazione della pena e reazioni

Oggi, a sette mesi dall’incidente, Procura e difesa hanno trovato un accordo. Per Pasca, accusato di omicidio stradale, si prospetta una pena di circa 4 anni, ridotta grazie al suo comportamento collaborativo e all’ammissione delle responsabilità. La famiglia di Valentino, tuttavia, ritiene che la pena sia eccessivamente lieve. “Non è giusto, è troppo poco”, hanno dichiarato, sottolineando anche l’assenza di un risarcimento concreto da parte dell’imputato, che si è limitato a un telegramma di scuse.

La lenta guarigione dell’amica di Valentino

Ambra Lopez, amica e coetanea di Valentino, che era con lui in bicicletta quella sera, sta lentamente riprendendosi. Dopo un periodo in terapia intensiva, tre operazioni e quattro mesi ricoverata in ospedale.