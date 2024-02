Sanremo 2024, Ibrahimovic gela Amadeus: “Qui fuori c’è una fila di presentatori pronti a sostituirti”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus e Zlatan Ibrahimovic hanno regalato al pubblico un divertente siparietto, con una battuta di Amadeus che ha lasciato lo svedese senza parole.

Amadeus e Ibrahimovic: un derby sul palco di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2024 ha visto un momento di leggerezza e campanilismo calcistico tra il conduttore interista Amadeus e l’ex attaccante del Milan, oggi dirigente, Zlatan Ibrahimovic. Il siparietto si è svolto sul palco del Teatro Ariston, con Ibrahimovic che è apparso tra il pubblico, scatenando una serie di battute e interazioni con Amadeus. Il clima rilassato e scherzoso tra i due ha portato un po’ dello spirito del derby milanese sul palco di Sanremo.

La battuta di Amadeus che ha ammutolito Ibrahimovic

Durante lo scambio di battute, Amadeus ha colto l’opportunità per sferrare una frecciata da tifoso nerazzurro, sottolineando che, nonostante non fosse primo in classifica, aveva riservato a Ibrahimovic un posto in prima fila accanto alla sua consorte, Helena. La battuta improvvisata ha colto Ibrahimovic di sorpresa, che ha incassato il colpo con sportività. “Questa non la sapeva perché non l’avevamo provata prima”, ha commentato Amadeus, evidenziando il carattere spontaneo della sua battuta.

Ibrahimovic replica con una stoccata finale

Nonostante la sorpresa iniziale, Ibrahimovic ha saputo ricomporsi e ha risposto con una stoccata finale, scherzando sul suo ritiro dal calcio a 42 anni e sulla disponibilità di sostituire Amadeus alla conduzione in caso di stanchezza: “Io a 42 anni ho smesso perché ho ascoltato il mio corpo. Mi siedo, ma se ti vedo stanco chiamo il cambio, perché qui fuori c’è la fila di presentatori”. Il siparietto si è concluso con baci, abbracci e saluti tra i due, dimostrando un rapporto di amicizia e rispetto reciproco. Questo momento ha aggiunto una nota di leggerezza e umorismo alla serata, rendendo il Festival di Sanremo 2024 ancora più memorabile.