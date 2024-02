Napoli, uccide la moglie e poi spara all’impazzata dal balcone, la polizia avverte i cittadini di non uscire di casa

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo a Napoli ha ucciso la moglie, sparato dal balcone e poi si è suicidato, creando panico a San Giovanni a Teduccio.

Questa mattina, giovedì 8 febbraio, un terribile evento ha scosso il quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Un uomo, dopo aver ucciso la moglie, si è affacciato al balcone della sua casa in via Raffaele Testa e ha iniziato a sparare all’impazzata. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente, chiudendo la strada al traffico veicolare e pedonale e circoscrivendo l’area per garantire la sicurezza dei residenti.

Lunga negoziazione senza esito

I poliziotti delle Unità Operative Primo Intervento, reparti specializzati anche in situazioni di terrorismo, sono arrivati sul posto. Hanno invitato le persone presenti in strada a rifugiarsi nelle proprie abitazioni o automobili, data la pericolosità della situazione. Un negoziatore ha tentato di instaurare un dialogo con l’uomo, che aveva già confessato di aver ucciso la moglie e manifestato l’intenzione di suicidarsi. “L’uomo non smette di sparare colpi di pistola verso la strada”, hanno riferito fonti della Polizia.

Tragico epilogo

Dopo un’estenuante negoziazione, le forze speciali hanno deciso di fare irruzione nella casa. Hanno trovato sia l’uomo che sua moglie privi di vita, chiudendo così tragicamente l’evento. Questo incidente ha lasciato la comunità in uno stato di shock e dolore, ricordando ancora una volta l’importanza di affrontare temi come la violenza domestica e la salute mentale. Le autorità continueranno ad indagare sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia, mentre la comunità si unisce nel ricordo delle vittime e nel sostegno reciproco in questo momento difficile.