“La Vita in Diretta”, scontro verbale tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi poi lei lo asfalta: “La ruota gira”

Durante “La Vita in Diretta”, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno avuto un acceso scambio di battute, ricordando la loro esperienza al Grande Fratello.

Battibecco in diretta tra Zorzi e la Salemi

Nella puntata andata in onda oggi de “La Vita in Diretta”, il pubblico ha assistito a un vivace scambio di battute tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, orchestrato abilmente da Alberto Matano. Salemi, attualmente a Sanremo come inviata per Tv Sorrisi & Canzoni, si è ritrovata al centro di un episodio curioso durante la sua partecipazione per raccogliere punti per il FantaSanremo. A “La Vita in Diretta”, Zorzi, presente come opinionista, ha subito attirato l’attenzione di Matano, che ha colto l’occasione per un collegamento diretto con la Salemi e Pierpaolo Pretelli. Matano ha provocato Zorzi con una domanda sul loro passato comune al Grande Fratello: “Qua a La Vita In Diretta avvengono strane reunion e qua al tavolo c’è Tommaso Zorzi. Quando gli ho chiesto di voi lui mi ha detto ‘sì sì li saluto volentieri anche perché li ho battuti al televoto‘. Ancora c’è questa ruggine legata al Grande Fratello?”.

Risposta giocosa della Salemi

Giulia Salemi ha risposto con un sorriso e un commento spiritoso: “Qual buon vento. Gli anni passano e la ruota gira!” Questa dichiarazione ha suggerito un po’ di tensione residua, anche se Zorzi ha poi cercato di alleggerire l’atmosfera, sottolineando il loro rapporto amichevole: “Siamo molto amici specialmente con Giulia che è una mia arietina del cuore”.