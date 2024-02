Sanremo 2024, “Non ti senti di aver rubato la vittoria?” la risposta a tono di Geolier zittisce il giornalista

0 SHARES Condividi Tweet

La vittoria di Geolier a Sanremo 2024 scatena polemiche, ma l’artista risponde alle critiche con forza, difendendo la sua posizione e il valore della sua arte.

In seguito alla serata cover di Sanremo 2024, la vittoria di Geolier ha sollevato un vespaio di polemiche. Nonostante il riconoscimento, molti ritengono che il successo sia stato immeritato, preferendo altre esibizioni come quella di Angelina Mango. Questo articolo esplora le dinamiche di tale controversia, la reazione del pubblico e le difese sollevate a favore dell’artista napoletano.

La vittoria contestata e la reazione del pubblico

Durante la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2024, Geolier ha ottenuto il primo posto con un medley realizzato insieme a Gigi D’Alessio, Gué e Luché, scatenando le reazioni contrastanti del pubblico e degli spettatori. Molti presenti nell’Ariston hanno manifestato il loro disappunto con fischi e proteste, arrivando persino a lasciare il teatro, mentre una parte del pubblico avrebbe preferito la vittoria di Angelina Mango, classificatasi seconda. Nonostante le polemiche, Geolier ha espresso orgoglio per il premio ricevuto, anche se ha ammesso di essere stato amareggiato dalle reazioni negative.

Le difese di Geolier: tra razzismo e legittimazione

La polemica ha suscitato commenti da parte di figure note nel mondo dello spettacolo. Amadeus, conduttore dell’evento, ha difeso Geolier sostenendo che i fischi non fossero meritati. Anche Selvaggia Lucarelli ha introdotto una prospettiva critica, parlando di razzismo verso una parte d’Italia che cerca di valorizzare i propri talenti. Queste difese mettono in luce la complessità della vicenda, che va oltre il semplice giudizio artistico.

La risposta di Geolier alle critiche

Di fronte alle accuse di aver “rubato” la vittoria, Geolier ha risposto con fermezza durante una conferenza stampa, affermando di non sentirsi a disagio per il successo ottenuto, ma piuttosto per la necessità di dover rispondere a tali domande. La sua replica ha guadagnato l’apprezzamento sia del pubblico in sala sia degli utenti online, evidenziando un supporto diffuso verso l’artista nonostante le critiche.