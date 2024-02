Annalisa Minetti diretta: “Lorella Cuccarini? Preferisco Teresa Mannino”

0 SHARES Condividi Tweet

Annalisa Minetti condivide le sue opinioni su Sanremo 2024, esprimendo preferenze per la Mannino sulla Cuccarini

Divergenze musicali e preferenze di Annalisa Minetti

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, dedicata ai duetti, Annalisa Minetti ha espresso chiare preferenze e qualche critica verso le scelte finali. Se da un lato la vittoria di Geolier non ha incontrato il suo favore, dall’altro Angelina Mango con la sua esibizione ha saputo colpirla favorevolmente. Annalisa ha poi sottolineato una predilezione per la conduzione di Teresa Mannino, ritenuta più coinvolgente rispetto a quella, seppur impeccabile, di Lorella Cuccarini: “Senza dubbio a livello di scioltezza e bravura, si vede che nel DNA di Lorella Cuccarini c’è anche quello di essere una conduttrice. Non ha sbavato mai, è stata perfetta nelle presentazioni, ha saputo prendersi il suo tempo ed è stata padrona della scena. A mio gusto però Teresa Mannino mi ha fatto sorridere di più. Però professionalmente la Cuccarini ha eccelso per bellezza e bravura.

L’Emozione dei duetti e le scelte di Annalisa

L’intervento della Minetti ha messo in luce la sua passione per la serata delle cover, momento del festival che, a suo dire, permette una maggiore espressione artistica grazie alla personalizzazione degli arrangiamenti. Tra le sue performance preferite spiccano quelle di Angelina Mango, Vecchioni e i Santi Francesi, capaci di evocare forti emozioni e di parlare al pubblico giovanile. Nonostante alcune performance non siano state tecnicamente impeccabili, come quella di Dargen D’Amico, la Minetti apprezza l’impegno nell’affrontare temi significativi.

La visione di Annalisa Minetti su Sanremo 2024 riflette un desiderio di rinnovamento e di attenzione verso i giovani talenti.