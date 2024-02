Palermo, uccide la moglie e le due figlie di 5 e 16 anni, una terza figlia sopravvive per miracolo

0 SHARES Condividi Tweet

A Altavilla Milicia, vicino Palermo, Giovanni Barreca ha commesso un atroce delitto uccidendo la moglie e due figli, mentre una figlia è sopravvissuta. Arrestato

Omicidio nella notte

Altavilla Milicia, un episodio di violenza inaudita ha sconvolto la comunità locale. Giovanni Barreca, 54 anni, ha compiuto un gesto inconcepibile, sterminando quasi tutta la sua famiglia.

La moglie Antonella Salamone, e i figli Emanuel e Kevin, di soli 5 e 16 anni, sono stati brutalmente uccisi in quello che appare un delirio di follia omicida. Solo una figlia, di 17 anni, è riuscita miracolosamente a sfuggire alla morte, diventando così l’unica testimone di questa tragedia familiare.

La fuga e l’arresto

Dopo aver compiuto il massacro, Barreca non ha cercato di fuggire alla giustizia. Al contrario, ha chiamato i carabinieri e si è consegnato nelle vicinanze di Casteldaccia, dove è stato arrestato.

L’omicidio, consumatosi nelle prime ore del mattino, porta con sé un alone di mistero, specialmente riguardo al destino di Antonella Salamone, la cui sorte è avvolta nel dubbio più profondo.

Nonostante i corpi dei due ragazzi siano stati ritrovati, quello della donna rimane introvabile, alimentando ipotesi macabre sulla modalità della sua uccisione.

Fanatismo e follia: il contesto di un delitto

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica e il movente dietro questo gesto estremo, in un contesto familiare che sembrava normale agli occhi dell’esterno. Barreca, descritto come un fanatico religioso ossessionato dall’idea di presenze demoniache, avrebbe agito sotto l’impulso di un delirio mistico. La testimonianza della figlia sopravvissuta rivela momenti di terrore puro, in cui la follia del padre si è manifestata nella sua forma più oscura e violenta.