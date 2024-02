Trentino: insorgono animalisti per un lupo inseguito da un’auto a folle velocità

0 SHARES Condividi Tweet

Un episodio di crudeltà e pericolo si è verificato a Volano, dove un individuo ha inseguito un lupo con l’auto, documentando il tutto e condividendolo sui social. L’atto ha suscitato indignazione e richieste di intervento legale, evidenziando l’importanza della protezione degli animali e della sicurezza pubblica.

Volano, in Trentino Alto Adige, è stata recentemente turbata da un episodio tanto sconcertante quanto pericoloso. Un individuo, al volante della propria auto, ha deciso di dare la caccia a un lupo, mettendo in atto un comportamento di estrema crudeltà e incoscienza. Questa folle corsa, oltre a terrorizzare l’animale, ha rappresentato un grave rischio per la sicurezza stradale, dimostrando una mancanza totale di responsabilità e rispetto per la vita.

La comunità reagisce: la denuncia di Ornella Dorigatti

Ornella Dorigatti, presidente dell’associazione ambientalista “Bears and others”, ha esposto l’accaduto condividendo un video che documenta l’intera vicenda. Le immagini mostrano il lupo in fuga disperata, cercando di sfuggire al rumore assordante del clacson e alla luce accecante dei fari. La diffusione del video ha scatenato una forte reazione pubblica, portando alla luce la necessità di un intervento legale contro il responsabile di tale atto riprovevole.

La legge e la protezione degli animali

L’episodio solleva importanti questioni legali e etiche riguardanti il trattamento degli animali e la sicurezza pubblica. Dorigatti sottolinea la gravità dell’atto, ricordando che il codice penale italiano, all’art. 544-TER, prevede sanzioni severe per chi si rende colpevole di crudeltà verso gli animali. Questo caso mette in evidenza la necessità di un maggiore impegno nella tutela degli animali e nella promozione di una cultura di rispetto e responsabilità nei confronti di tutte le forme di vita.