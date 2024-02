La volta buona, Caterina Balivo fa una gaffe su Angelina Mango, interviene Guillermo Mariotto

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’ultima puntata di “La Volta Buona”, il programma pomeridiano che delizia il pubblico di Rai Uno, Caterina Balivo ha regalato agli spettatori un momento di genuina ilarità.

Mentre discuteva dei risultati del Festival di Sanremo 2024, la conduttrice ha avuto un lapsus che ha coinvolto Angelina Mango, la talentuosa vincitrice dell’edizione.

Il momento del lapsus

In un segmento dedicato a celebrare i successi di Angelina Mango a Sanremo, Caterina Balivo ha iniziato a parlarne con entusiasmo. Tuttavia, un’imprevista deviazione verbale ha portato la conduttrice a citare “Angelina Jolie” anziché Mango. Questo scivolone linguistico ha scatenato una reazione immediata: il pubblico e gli ospiti presenti si sono uniti alla Balivo in una risata collettiva, alleggerendo l’atmosfera dello studio.

La reazione dell’opinionista

Guillermo Mariotto, noto opinionista del programma, ha colto l’occasione per aggiungere un tocco di umorismo alla situazione, dichiarando di conoscere Brad Pitt, in riferimento alla famosa ex coppia di Hollywood formata da Pitt e Jolie. Questa battuta ha contribuito a trasformare il piccolo imbarazzo in un momento di condivisione e divertimento.

La rapida ripresa

Caterina Balivo, professionista esperta, ha saputo gestire il lapsus con disinvoltura, riportando rapidamente la discussione sui binari previsti e continuando la conversazione su Angelina Mango e i suoi trionfi a Sanremo. Questo episodio ha dimostrato come, nella televisione dal vivo, piccoli errori possano trasformarsi in opportunità per creare leggerezza.

Il lapsus della Balivo è un esempio perfetto di come la spontaneità e l’umanità possano arricchire il rapporto tra conduttori e pubblico, rendendo la televisione un mezzo più vicino e accessibile. Questi momenti, infatti, ricordano che dietro lo schermo ci sono persone reali, capaci di risate e leggerezza anche nei contesti più formali.